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Власти ЮАР обвинили пингвина в крушении вертолета

Daily Mail: в ЮАР пингвин на борту стал причиной крушения вертолета
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South African Civil Aviation Authority

Власти ЮАР обвинили пингвина в крушении вертолета, пишет Daily Mail.

В Южной Африке вертолет Robinson R44 Raven II потерпел крушение из-за пингвина, находившегося на борту. Инцидент произошел при перевозке птицы с Птичьего острова в Восточно-Капской провинции, но подробности стали известны только сейчас после публикации официального отчета.

После завершения исследовательских работ ученый попросил пилота доставить пингвина в аэропорт. Птицу поместили в обычную картонную коробку, которую пассажир держал на коленях. Однако во время взлета коробка соскользнула и ударила рычаг управления тангажом, что вызвало резкий крен вправо. Лопасти несущего винта задели землю, что привело к аварии.

К счастью, никто из людей не пострадал — ни пилот, ни исследователь не получили травм. Сам пингвин также остался невредим. Однако вертолет получил серьезные повреждения. Управление гражданской авиации ЮАР отметило, что перед полетом была проведена оценка рисков, но безопасность перевозки животного не была должным образом обеспечена.

Ранее сообщалось, что пингвины помогут изобрести средство от отравления ртутью.

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