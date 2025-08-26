Суд в Москве приговорил к 15 годам выступающего против СВО экс-сотрудника «Яндекса»

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.
Кроме того, суд обязал россиянина выплатить штраф в размере 5 млн рублей.
Отмечается, что во время вынесения приговора мужчина показал плакат антиправительственного содержания.
По данным следствия, 27 февраля 2022 года Ирин отправил $500 на счет украинского фонда помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией). В апреле прошлого года Лефортовский суд Москвы заключил россиянина под стражу.
В 2022 Ирин привлекался к административной ответственности за участие в митинге на Манежной площади против проведения специальной военной операции на Украине и был оштрафован на 10 тысяч рублей.
21 августа в ФСБ сообщили, что военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины.
Стать 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Московский суд арестовал россиянина Парамонова по делу о госизмене.