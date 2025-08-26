На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве приговорил к 15 годам выступающего против СВО экс-сотрудника «Яндекса»

ТАСС: экс-сотрудник «Яндекса» Ирин приговорен к 15 годам колонии за госизмену
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Кроме того, суд обязал россиянина выплатить штраф в размере 5 млн рублей.

Отмечается, что во время вынесения приговора мужчина показал плакат антиправительственного содержания.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года Ирин отправил $500 на счет украинского фонда помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией). В апреле прошлого года Лефортовский суд Москвы заключил россиянина под стражу.

В 2022 Ирин привлекался к административной ответственности за участие в митинге на Манежной площади против проведения специальной военной операции на Украине и был оштрафован на 10 тысяч рублей.

21 августа в ФСБ сообщили, что военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины.

Стать 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Московский суд арестовал россиянина Парамонова по делу о госизмене.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами