Суд в Москве приговорил к 15 годам выступающего против СВО экс-сотрудника «Яндекса»

ТАСС: экс-сотрудник «Яндекса» Ирин приговорен к 15 годам колонии за госизмену

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Кроме того, суд обязал россиянина выплатить штраф в размере 5 млн рублей.

Отмечается, что во время вынесения приговора мужчина показал плакат антиправительственного содержания.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года Ирин отправил $500 на счет украинского фонда помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией). В апреле прошлого года Лефортовский суд Москвы заключил россиянина под стражу.

В 2022 Ирин привлекался к административной ответственности за участие в митинге на Манежной площади против проведения специальной военной операции на Украине и был оштрафован на 10 тысяч рублей.

21 августа в ФСБ сообщили, что военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины.

Стать 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Московский суд арестовал россиянина Парамонова по делу о госизмене.