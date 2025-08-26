На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач дала советы, как выжить на вершине горы

Врач Лапа: на вершине горы нельзя сидеть без движения
close
Robert F. Bukaty/AP

В случае потери мобильности на большой высоте, в условиях холода и недостатка кислорода, важно обеспечить микроциркуляцию крови в организме, чтобы не замерзнуть. Для этого нужно делать себе массаж руками, не лежать подолгу и стараться не спать. Такой совет в интервью Tsargrad.tv дала врач-терапевт, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

«Альпинисты всегда очень хорошо одеты, но тут самое главное — это совершать движение, пусть и небольшое, пусть в ограниченном пространстве, но главное — делать его. Это может быть работа руками, ногами — для обеспечения циркуляции крови», — сказала специалист.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в свою очередь напомнил, что на случай нештатной ситуации у альпиниста всегда должен быть запас еды не менее чем на пять дней, специальное термоодеяло и лежанка, чтобы не спать на снегу. Кроме того, каждый скалолаз должен иметь при себе рацию, сигнальный пистолет, датчик лавин и газовую горелку.

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну уже несколько дней не могут эвакуировать с пика Победы.

В начале августа в составе группы она совершила восхождение на самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили способ предотвращения трагедий на горных вершинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами