В России предложили способ предотвращения трагедий на горных вершинах

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в интервью ТАСС заявил, что после инцидента с застрявшей спортсменкой Натальи Наговициной необходимо ужесточать правила допуска людей на горные массивы.

По его мнению, для восхождения на сложные высоты необходимо выдавать специальные документы.

«Это будет непросто контролировать, но к этому можно будет прийти. Самовольно восходящих куда-либо людей очень много, но в некоторых горных регионах мира подобная практика с лицензиями есть», — заявил Яковенко.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что напарник застрявшей в Киргизии альпинистки попал в больницу.