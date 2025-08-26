На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин строил баню и едва не отпилил себе ногу болгаркой

В Сургуте врачи спасли мужчину, едва не отрезавшего себе болгаркой ногу
true
true
true

Врачи Сургутской травматологической больницы спасли 34-летнего мужчину, который получил серьезную травму при работе с инструментом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Югры.

Мужчина поступил в больницу по скорой. По его словам, он занимался строительством бани, когда болгарка «закусилась», упала и затем прошлась диском по его ноге. В результате пациенту диагностировали открытый перелом голени, повреждение сосудов, нервов и мышц, травматический шок.

Врачи провели пациенту экстренную операцию: восстановили сосуды и нервы, зафиксировали кости металлическими стержнями. После этого ему установили аппарат Илизарова, который должен обеспечить надежное сращение костей. Мужчина провел в больнице уже более двух недель. Ему предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Подмосковье работавший с болгаркой мужчина едва не ослеп из-за нарушения техники безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами