Россиянин строил баню и едва не отпилил себе ногу болгаркой

В Сургуте врачи спасли мужчину, едва не отрезавшего себе болгаркой ногу

Врачи Сургутской травматологической больницы спасли 34-летнего мужчину, который получил серьезную травму при работе с инструментом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Югры.

Мужчина поступил в больницу по скорой. По его словам, он занимался строительством бани, когда болгарка «закусилась», упала и затем прошлась диском по его ноге. В результате пациенту диагностировали открытый перелом голени, повреждение сосудов, нервов и мышц, травматический шок.

Врачи провели пациенту экстренную операцию: восстановили сосуды и нервы, зафиксировали кости металлическими стержнями. После этого ему установили аппарат Илизарова, который должен обеспечить надежное сращение костей. Мужчина провел в больнице уже более двух недель. Ему предстоит длительная реабилитация.

