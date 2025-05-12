Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работавший с болгаркой мужчина едва не ослеп из-за нарушения техники безопасности

В Подмосковье спасли зрение мужчине с проволокой в глазу после работы в гараже
close
Telegram-канал «Разборчивым почерком»

Врачи Истринской больницы спасли глаз 38-летнему мужчине, который травмировал его во время работы с болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как уточнили в ведомстве, пациент пренебрег техникой безопасности и не надел очки во время работы с инструментом в гараже. В ходе работы кусок проволоки отлетел ему в глаз и вошел в него на два сантиметра.

«Его оперативно доставили в Истринскую больницу, где врачи в течение 1,5 часов проводили операцию по спасению зрения пациента. Офтальмологи достали проволоку, промыли рану и восстановили давление и тонус в глазу», — рассказали в ведомстве, добавив, что по случайности проволока не задела сетчатку.

За время пребывания в стационаре зрение мужчины восстановилось на 90%. Сейчас его выписали, он продолжает соблюдать рекомендации врачей, но делает это дома.

Ранее в Подмосковье врачи спали школьнику с осколком в глазу зрение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами