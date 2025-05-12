Работавший с болгаркой мужчина едва не ослеп из-за нарушения техники безопасности

В Подмосковье спасли зрение мужчине с проволокой в глазу после работы в гараже

Врачи Истринской больницы спасли глаз 38-летнему мужчине, который травмировал его во время работы с болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как уточнили в ведомстве, пациент пренебрег техникой безопасности и не надел очки во время работы с инструментом в гараже. В ходе работы кусок проволоки отлетел ему в глаз и вошел в него на два сантиметра.

«Его оперативно доставили в Истринскую больницу, где врачи в течение 1,5 часов проводили операцию по спасению зрения пациента. Офтальмологи достали проволоку, промыли рану и восстановили давление и тонус в глазу», — рассказали в ведомстве, добавив, что по случайности проволока не задела сетчатку.

За время пребывания в стационаре зрение мужчины восстановилось на 90%. Сейчас его выписали, он продолжает соблюдать рекомендации врачей, но делает это дома.

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