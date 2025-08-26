В Крыму попросят Госдуму запретить творчество иноагентов

Госсовет Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете публичного использования творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев. Об этом сообщил спикер парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Сегодня, в условиях ведения против России информационной войны, отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности», — написал он.

Константинов рассказал, что проект обращения уже разослан по субъектам, которые входят в состав Южно-российской парламентской ассоциации. Ответы получены от 11 из 17 законодательных органов регионов, они поддержали документ, отметил парламентарий.

О том, что спикер парламента Крыма выступил с предложением запретить публичное использование и исполнение произведений иностранных агентов, сообщалось в конце июля. Однако в Госдуме тогда не поддержали эту идею, пояснив, что любое талантливое произведение обогащает культуру страны.

Ранее стало известно, как журналист Андрей Караулов (признан в РФ иностранным агентом) получал зарубежное финансирование.