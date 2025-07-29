«Запретный плод сладок»: в Госдуме не поддержали идею о запрете творчества иноагентов

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что орган обратится в Госдуму с предложением запретить использование и исполнение произведений лиц, признанных иностранными агентами в России. Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что не поддерживает запретительные меры – любое талантливое произведение обогащает культуру страны.

«В деталях обсуждать это предложение я не могу, потому что парламент только решил обратиться и, соответственно, никаких документов мы еще не видели. Запретительные меры в культуре мне представляются не всегда и чаще всего нецелесообразными. Во-первых, в нынешних условиях — бессмысленная история. При наличии интернета любую информацию все равно можно получить, невзирая ни на какие запреты. Очевидно, запретный плод сладок, [запрет побудит людей] хотя бы ради интереса посмотреть — что же там запретили?» — сказал он.

Шолохов предложил рассматривать произведения людей со статусом иноагента с точки зрения содержания, а не политических взглядов автора. По его словам, история показала, что запреты работают чаще всего наоборот.

«Любое талантливое произведение обогащает любую культуру. Вот давайте просто пофантазируем. Сейчас появляется крайне неприятная песня или еще что-нибудь, и автор не иноагент — тогда получается, что это можно и запрещать не надо? Это не работает в такой тонкой сфере, как культура. Если содержание талантливо, хорошо, то безусловно можно рассматривать в отрыве от автора», — сказал он.

Депутат считает, что, если авторы призывают к терроризму, существуют соответствующие уголовные статьи. Шолохов выразил мнение, что более действенная мера – «удар по кошельку».

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