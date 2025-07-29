В России предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов

Крымский парламент разрабатывает ряд инициатив для Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, среди них предложение о публичном запрете исполнения произведений иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Крымское информационное агентство.

Крымские законодатели хотят предложить депутатам Государственной думы России ввести на законодательном уровне запрет на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

По словам Константинова, предлагается запретить исполнение, показ, трансляцию, прокат, публикацию в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, таких произведений, а также иное их использование.

Ранее спикер Вячеслав Володин назвал российские законы об иноагентах самыми либеральными.