Стало известно, как журналист Караулов получал зарубежное финансирование

РИА: журналист Караулов получал иностранное финансирование через счет жены
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство юстиции России установило, что журналист Андрей Караулов (признан в РФ иностранным агентом) получал иностранное финансирование через банковский счет своей супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что деньги из зарубежных источников в 2022 и 2023 годах переводились на личный счет Варвары Прошутинской, супруги журналиста. Деньги она передавала мужу, на что указывают данные налоговой инспекции.

30 июня 2023 года министерство юстиции РФ внесло Караулова в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, журналист получал поддержку от зарубежного источника и занимался распространением ложной информации о решениях российских властей. Адвокаты журналиста пыталась оспорить включение его в реестр иностранных агентов, но им не удалось это сделать.

В августе того же года Караулов зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Иноагент Авк». Однако 12 апреля 2024 года эту организацию также признали иноагентом на территории РФ.

Сейчас журналист живет за границей. Он объявлен в международный розыск.

Ранее суд в Москве оштрафовал Караулова за нарушение порядка деятельности иноагента.

