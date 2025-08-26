На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС сообщили о локализации крупного лесного пожара под Анапой

МЧС: под Анапой локализован лесной пожар на площади 11,2 га
Лесной пожар, который разгорелся в Краснодарском крае на площади 11,2 га, локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали ландшафтный пожар в Краснодарском крае», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь вспыхнул в Анапском участковом лесничестве днем 25 августа. Сначала пожар охватил территорию около 1,5 га, однако он быстро распространялся. В ликвидации возгорания участвовали более 100 специалистов и более 30 единиц техники. Работу спасателей усложняла труднодоступная гористая местность.

На опубликованном в сети видео видно, что спасатели тушили огонь с воздуха. К ликвидации возгорания привлекался вертолет Ми-8, который произвел 11 сбросов воды.

21 августа в Дагестане загорелся Эльтавский лес, который признан особо охраняемой природной зоной Махачкалы. Местные жители называют его «легкими города». Возгорание произошло на фоне данных о том, что часть природной зоны могут отдать под жилую застройку. Горожане выступают против этого.

Ранее мужчина устроил лесной пожар, когда пытался избавиться от возлюбленной.

