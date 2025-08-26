На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Анапой выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара под Анапой выросла до 11,2 га
true
true
true

Площадь лесного пожара недалеко от села Варваровка под Анапой увеличилась до 11,2 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Краевой лесопожарный центр».

Как отметили в службе, в тушении возгорания в районе Новороссийского лесничества участвуют 118 человек и 43 единицы техники. Кроме того, в район возгорания вылетал вертолет Ми-8 МЧС России, который произвел 11 сбросов воды. В настоящий момент площадь лесного пожара составляет около 11,2 га, специалисты пытаются локализовать огонь, рассказали в Лесопожарном центре.

Уточняется, что тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и сильного ветра.

До этого стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Площадь возгорания составила около 502 га, из которых 437 га — территория, покрытая лесом. В результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на окраине Махачкалы горит заповедный лес.

