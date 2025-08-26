Под Анапой выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара недалеко от села Варваровка под Анапой увеличилась до 11,2 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Краевой лесопожарный центр».

Как отметили в службе, в тушении возгорания в районе Новороссийского лесничества участвуют 118 человек и 43 единицы техники. Кроме того, в район возгорания вылетал вертолет Ми-8 МЧС России, который произвел 11 сбросов воды. В настоящий момент площадь лесного пожара составляет около 11,2 га, специалисты пытаются локализовать огонь, рассказали в Лесопожарном центре.

Уточняется, что тушение осложняется из-за труднодоступного рельефа местности и сильного ветра.

До этого стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Площадь возгорания составила около 502 га, из которых 437 га — территория, покрытая лесом. В результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на окраине Махачкалы горит заповедный лес.