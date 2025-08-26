В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China

Резервный самолет авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск в 14:00 мск и вылетит в Пекин в 18:00 мск для перевозки пассажиров Boeing 777-300, совершившего вынужденную посадку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

На борту находились 266 человек: 15 членов экипажа и 251 пассажиров.

Утром 26 августа летящий из Лондона в Пекин самолет китайской авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправности одного из двигателей.

В Росавиации сообщили, что экипаж лайнера подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили экипажу нужную информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять лайнер. В конечном итоге Boeing 777-300 благополучно сел через 60 минут после объявления сигнала PAN в Нижневартовске.

