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В аэропорту Денвера загорелся самолет

CBS: в аэропорту Денвера в США загорелся Boeing 737 MAX, пассажиров эвакуировали
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Matt McKnight/Reuters

Самолет Boeing 737 MAX загорелся в международном аэропорту Денвера из-за проблем с шасси во время взлета. Об этом сообщает CBS.

По данным журналистов, пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Пятерых пассажиров осмотрели на месте. Еще одного, прошедшего проверку у выхода на посадку, отправили в больницу для лечения.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что у самолета лопнула шина. Пассажиров перевезут в Майами на другом лайнере. В международном аэропорту Денвера задержали 87 рейсов.

23 июля самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди. По информации South China Morning Post, вспомогательная силовая установка самолета вспыхнула, когда пассажиры выходили из самолета, после чего она автоматически отключилась. В результате происшествия пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.

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