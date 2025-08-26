Россиянам объяснили, как правильно оборудовать комнату для школьника

При обустройстве комнаты для подростка важно добиться того, чтобы она была не только комфортной, но и функциональной. Акцент нужно сделать на хорошем письменном столе, выбирать который следует исходя из возраста учащегося, рассказала в интервью радио Sputnik дизайнер интерьера и архитектор, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская.

По словам специалиста, если стол приобретается для детей до пяти лет, то лучше отдать предпочтение парте с регулируемой высотой. Для подростков 12-16 лет лучше подойдет столешница от 120 см, так как ребенку понадобится место для техники и решения задач по учебе.

Под столом можно разместить полки или ящики для хранения учебников, канцелярских товаров. Важно, чтобы столешница легко очищалась, была устойчивой, а ребенок, садясь за нее, мог полностью опереть ноги на пол, не касаясь стола коленями, подчеркнула дизайнер.

«Оптимально, если поверхность не будет слишком яркой или с рисунками — это поможет минимизировать отвлекающие факторы», — добавила она.

Второй важный элемент – это комфортный стул, приобретать который важно вместе с ребенком, чтобы он мог сам выбрать самый удобный для себя. Ориентироваться следует на правильную посадку, согласно которой ноги должны полностью размещаться на полу, стоять свободно и образовывать угол в 90 градусов.

«Эргономичное кресло — идеальный вариант. Кроме того, стул с регулируемой спинкой поможет настроить его под конкретный рост и предпочтения ребенка», — считает Боровская.

Также она посоветовала установить в комнате школьника диван-кровать с отсеками для вещей, подвесные полки и стеллажи, использовать модульные системы хранения. Рабочую зону важно отделить от зоны отдыха – для этого можно использовать штору или перегородку, либо просто отделать эти пространства разными цветами, считает дизайнер. Она призвала также не забывать о важности освещения и установить стол так, чтобы естественный свет от окна шел слева для ребенка-правши и справа – для левши.

«Дополнительные источники освещения в отличие от общего света лучше выбрать мягкие с рассеянным светом», – заключила дизайнер.

