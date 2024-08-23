Родителям объяснили, как морально подготовить ребенка к школе

В преддверии Дня знаний родителям следует больше общаться с ребенком на школьные темы и обсуждать ближайшее будущее, чтобы он мог настроиться на новый учебный год. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова.

«Уже сейчас напоминайте ребенку, что его будет ожидать в школе. Обсудите, какие новые предметы появятся в учебном году, чем они интересны и для каких профессий важны. Если в родительском чате появляются новости, которые напрямую касаются ребенка, сообщайте ему об этом», — сказала Кузовкова.

Также она порекомендовала рассказать ребенку о том, что новые знания расширяют кругозор и открывают возможность получить востребованную профессию в будущем.

Психолог сервиса по поиску специалистов Профи Эльнара Мустафина до этого говорила, что важно заранее приучать ребенка к школьному расписанию, чтобы переход был плавным и естественным.

Специалист посоветовала установить время подъема и отбоя, адаптируя его к школьному графику. Это поможет ребенку легче вставать по утрам и не испытывать стресса из-за недостатка сна. Кроме того, по ее словам, важно соблюдать регулярные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин должны быть в одно время, чтобы школьник чувствовал себя бодрым и активным на протяжении дня.

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