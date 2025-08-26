На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошел фестиваль джазовых коллективов

Более 16 тысяч человек посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье
true
true
true
close
Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Архангельское» прошел международный фестиваль «Jazzовые сезоны», в котором приняли участие 14 российских и зарубежных джазовых коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что фестиваль посетили более 16 тыс. человек.

По словам министра культуры и туризма регионе Василия Кузнецова, организаторам фестиваля удалось сохранить разнообразие и высокое качество программы.

«Новая локация добавила джазовым сезонам новых красок и, надеюсь, расширила круг друзей и зрителей», — сказал он.

Также художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман отметил, что «Джазовые сезоны» — это самый атмосферный джазовый опен-эйр.

«Здесь соединилось все: любовь к джазу, к природе, к публике и к артистам, которые у нас выступают», — сказал он.

На фестивале также организовали музыкальный лекторий «Музторг» и провели различные спортивные и творческие активности.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы наполнили дополнительную программу фестиваля множеством увлекательных занятий для всей семьи, чтобы зрители могли не только насладиться великолепной музыкой, но и научиться чему-то новому», — рассказал директор фестиваля Роман Христюк.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами