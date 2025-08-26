В Подмосковье прошел фестиваль джазовых коллективов

Более 16 тысяч человек посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

В музее-заповеднике «Архангельское» прошел международный фестиваль «Jazzовые сезоны», в котором приняли участие 14 российских и зарубежных джазовых коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что фестиваль посетили более 16 тыс. человек.

По словам министра культуры и туризма регионе Василия Кузнецова, организаторам фестиваля удалось сохранить разнообразие и высокое качество программы.

«Новая локация добавила джазовым сезонам новых красок и, надеюсь, расширила круг друзей и зрителей», — сказал он.

Также художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман отметил, что «Джазовые сезоны» — это самый атмосферный джазовый опен-эйр.

«Здесь соединилось все: любовь к джазу, к природе, к публике и к артистам, которые у нас выступают», — сказал он.

На фестивале также организовали музыкальный лекторий «Музторг» и провели различные спортивные и творческие активности.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы наполнили дополнительную программу фестиваля множеством увлекательных занятий для всей семьи, чтобы зрители могли не только насладиться великолепной музыкой, но и научиться чему-то новому», — рассказал директор фестиваля Роман Христюк.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.