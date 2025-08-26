Врач объяснил, как школьный рюкзак может деформировать позвоночник ребенка

Полностью укомплектованный школьный рюкзак не должен весить больше 10% от массы тела ребенка, так как в противном случае есть риск деформации позвоночника. Об этом в беседе с RT предупредил завотделением травматологии и ортопедии РДКБ Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

По словам врача, перегрузка приводит к тому, что центр тяжести смещается, а ребенок начинает напрягать мышцы и сутулиться – это первые шаги к хронической боли в спине, проблемам с осанкой. Поэтому если, к примеру, ребенок весит 30 кг, то рюкзак максимум должен весить 3 кг и не больше. При этом важно, чтобы он был удобным, при покупке ребенок должен его померить, походить с ним, оценить, не сковывает ли он движение, не меняет ли походку и так далее.

Если рюкзак приобретается для ребенка младшего возраста, то важно отдать предпочтение модели с твердым каркасом и ортопедической спинкой, что позволит равномерно распределить нагрузку. Подросткам постарше можно выбрать и мягкие модели, так как их позвоночник уже сформирован и сможет справиться с нагрузкой, отметил врач.

«Одна из самых частых ошибок — ношение рюкзака на одном плече. Так вес распределяется неравномерно, смещается центр тяжести, а это прямая дорога к деформациям позвоночника, — предупредил Саутенко. — Лямки должны быть отрегулированы так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине и не свисал ниже поясницы».

Чтобы сделать рюкзак полегче и избежать перегруза, специалист порекомендовал использовать электронные версии учебников, а также проверять, не носит ли ребенок что-то лишнее, заключил врач.

Отметим, что также существует угроза образования камней в почках у ребенка в случае, если он будет надевать тугую школьную форму – об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, при выборе формы нужно учитывать, что одежда не должна жать, особенно в талии, так как это провоцирует риски нарушения кровообращения и мочекаменной болезни. Кроме того, она призвала выбирать натуральную ткань – шерсть, хлопок, которые позволяют коже дышать и отводят влагу от тела.

До этого ученые Пермского Политеха рассказали, что неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной серьезных проблем с позвоночником у школьников – от сутулости и сколиоза до головных болей и нарушений работы сердца. По словам экспертов, особое внимание стоит уделить форме рюкзака: правильным вариантом считается прямоугольный портфель, который позволяет равномерно распределять вес. Носить ранец нужно только на двух плечах – иначе у ребенка формируется сколиотическая осанка.

