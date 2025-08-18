На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать безопасный рюкзак для школьников

ПНИПУ: неправильно подобранный рюкзак приводит к серьезным проблемам
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной серьезных проблем с позвоночником у школьников — от сутулости и сколиоза до головных болей и нарушений работы сердца. Ученые Пермского Политеха рассказали, каким должен быть «здоровый» ранец и какие ошибки родителей чаще всего приводят к патологиям у детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Примерно у половины российских подростков диагностировано плоскостопие, а сколиоз выявлен у 10% детей. По данным Минздрава, мальчики страдают плоскостопием в четыре раза чаще девочек, а деформация позвоночника, наоборот, в девять раз чаще встречается у девочек.

Главная причина нарушений осанки в школьном возрасте — неправильно подобранный рюкзак. Бесформенные и тяжелые портфели приводят к сутулости, искривлению позвоночника, плоскостопию и даже грыжам межпозвоночных дисков.

Эксперты советуют родителям выбирать ранец с ортопедической спинкой, подходящей под рост ребёнка, и следить, чтобы вес портфеля не превышал 10% от массы тела в младших классах и 15–20% — у старшеклассников. Лямки должны быть широкими (3–5 см), а нагрудный и поясной ремни помогут равномерно распределить нагрузку.

Особое внимание стоит уделить форме рюкзака: правильным вариантом считается прямоугольный портфель, который позволяет равномерно распределять вес. Носить ранец нужно только на двух плечах — иначе у ребенка формируется сколиотическая осанка.

Ученые также рекомендуют после школы выполнять простые упражнения для спины: планку, подтягивания, «мостик», поднятие рук и ног лежа на животе, а также несколько минут полежать на твердой поверхности для разгрузки позвоночника.

Ранее был развеян миф об опасности школьной травли для психики.

