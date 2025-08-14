На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван оптимальный вес рюкзака для первоклашек и для старшеклассников

Врач Гордеев: вес школьного рюкзака не должен превышать полутора килограммов
Freepik

Собирая первоклассника в школу, родителям стоит отдавать предпочтение не ранцам и портфелям, а школьным рюкзакам. Такой совет в эфире «Радио 1» дал врач-травматолог-ортопед поликлиники №9 Пушкинской больницы им. В. Н. Розанова Геннадий Гордеев.

К слову, газета «Известия» рассказывала со ссылкой на результаты исследований, во сколько обойдется родителям покупка всего необходимого для первоклассника и первоклассницы. По данным издания, ценник минимального «школьного набора» в 2025 году составляет 16,2 тыс. рублей.

«Суммарный вес рюкзака со всем содержимым не должен превышать полутора килограммов. А сам он должен быть не тяжелее 700 граммов, для старшеклассников — не более килограмма без учета дополнительных элементов», — отметил Гордеев.

Кроме того, по его словам, рюкзак должен иметь формоустойчивую спинку и регулируемые лямки, чтобы нагрузка на скелет была распределена равномерно.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого говорил, что одна из самых частых ошибок родителей — покупать ребенку бесформенные тканевые рюкзаки, которые больше напоминают вещмешки. Использование таких моделей на постоянной основе дает избыточную нагрузку на область плечевого пояса, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что россияне увеличили траты на подготовку к школе.

