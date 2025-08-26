В Уфе вскрыли группировку, обналичившую миллиарды для онлайн-казино

«Коммерсантъ»: в Уфе раскрыли схему вывода миллиардов через казино и крипту

В Башкирии правоохранители пресекли крупную схему обналичивания и вывода денег за рубеж. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, в Уфе действовала группировка, которая наладила потоковые операции с теневыми финансами. Деньги проходили через подставные карты и криптокошельки, а заказчиками чаще всего выступали нелегальные онлайн-казино, криптообменники и мошеннические колл-центры. С каждой транзакции участники схемы получали процент. Только с начала 2025 года оборот незаконных операций превысил 3 млрд руб., а доход преступников составил свыше 50 млн рублей.

Ленинский райсуд Уфы отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых, которых считают организаторами махинаций. В группировку входило около 20 человек. По версии следствия, в 2023 году они сняли несколько офисов в центре города, начали искать дропперов и круглосуточно переводили деньги через подставные счета.

К расследованию подключились управление экономической безопасности МВД, ГУЭБиПК, УФСБ по Башкирии, а силовое сопровождение обеспечивала Росгвардия.

В ходе 11 обысков силовики изъяли спецтехнику, ноутбуки, более сотни телефонов, 180 банковских карт и свыше 300 сим-карт. Также нашли наличные — около 3 млн рублей — и криптовалюту на 15 миллионов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платежных карт). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в МВД сообщали, что в России на треть выросло число дел об отмывании денег.