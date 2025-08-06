В России на треть выросло число дел об отмывании денег

В России за первые шесть месяцев 2025 года было возбуждено 862 уголовных дела, связанных с отмыванием денежных средств — это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на статистику МВД.

Примерно половина таких правонарушений касалась легализации доходов в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размере.

Как отметил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, одной из самых распространенных схем остается обналичивание через фирмы-однодневки. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, также активно используются инвестиции через подставных лиц — в недвижимость, драгоценные металлы, криптовалюту и ценные бумаги. Помимо этого, появляются новые способы отмывания денег: через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы через третьи страны.

Среди резонансных дел в МВД привели пример бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, получившего 13 лет колонии за присвоение 216 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы и отмывание почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также в марте была задержана блогер Александра Митрошина: по данным следствия, она уклонилась от уплаты налогов, заработав более 127 млн рублей, и легализовала эти средства, приобретя квартиру в Москве.

Кроме того, за январь–июнь на 20% выросло число дел о взяточничестве — до почти 17 тыс. случаев. Как уточнили «Известия», в первые три месяца года в стране были возбуждены коррупционные дела как минимум в отношении 99 депутатов и высокопоставленных чиновников.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.