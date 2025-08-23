На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали о подорвавших «Севпотоки» диверсантах

ARD: диверсанты заложили не менее 4 взрывных устройств на «Севпотоках»
true
true
true
close
Ritzau Scanpix/Reuters

Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по меньшей мере четыре взрывных устройства, каждое весом от 14 до 27 кг. Об этом сообщает ARD.

Телеканал уточняет, что взрывные устройства были установлены на глубине примерно 70-80 м и представляли собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX). Кроме того, бомбы, по предварительной информации, были оснащены взрывателями замедленного действия.

Согласно материалу, диверсионная группа под руководством украинца Сергея К. состояла из шкипера (капитана судна), четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. По версии Федерального управления уголовной полиции и Федеральной полиции ФРГ, 22 сентября гражданин Украины покинул борт арендованной парусной лодки и вернулся на родину, остальные отправились в район Хох-Дюне недалеко от немецкого курорта Варнемюнде.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток--2» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Украина причастность к взрывам на «Северных потоках» отрицает. В России тоже не верят в версию об «украинском следе»: президент Владимир Путин называл ее «чушью».

Однако в Италии в ночь на 21 августа по подозрению в подрыве газопроводов был задержан экс-капитан Вооруженных сил Украины и экс-сотрудник службы безопасности страны Сергей Кузнецов. Журнал Der Spiegel написал, что у мужчины нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Тем временем суд оставил в силе решение об аресте фигуранта и намерен экстрадировать его в Германию. Мужчина сохраняет спокойствие и показал журналистам «трезубец».

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Севпотокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами