СМИ рассказали о подорвавших «Севпотоки» диверсантах

Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по меньшей мере четыре взрывных устройства, каждое весом от 14 до 27 кг. Об этом сообщает ARD.

Телеканал уточняет, что взрывные устройства были установлены на глубине примерно 70-80 м и представляли собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX). Кроме того, бомбы, по предварительной информации, были оснащены взрывателями замедленного действия.

Согласно материалу, диверсионная группа под руководством украинца Сергея К. состояла из шкипера (капитана судна), четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. По версии Федерального управления уголовной полиции и Федеральной полиции ФРГ, 22 сентября гражданин Украины покинул борт арендованной парусной лодки и вернулся на родину, остальные отправились в район Хох-Дюне недалеко от немецкого курорта Варнемюнде.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток--2» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Украина причастность к взрывам на «Северных потоках» отрицает. В России тоже не верят в версию об «украинском следе»: президент Владимир Путин называл ее «чушью».

Однако в Италии в ночь на 21 августа по подозрению в подрыве газопроводов был задержан экс-капитан Вооруженных сил Украины и экс-сотрудник службы безопасности страны Сергей Кузнецов. Журнал Der Spiegel написал, что у мужчины нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Тем временем суд оставил в силе решение об аресте фигуранта и намерен экстрадировать его в Германию. Мужчина сохраняет спокойствие и показал журналистам «трезубец».

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Севпотокам».