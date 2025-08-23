На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Полянский: РФ запросила срочное заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Eduardo Munoz/Reuters

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по теме подрыва «Северных потоков». Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россия запросила заседание СБ ООН в связи с новой информацией о задержании подозреваемого в связи с подрывами газопроводов в сентябре 2022 года.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — добавил Полянский.

По его словам, панамское председательство Совбеза назначило заседание на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 26 августа.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках».

