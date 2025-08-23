В российском городе отключили воду из-за возгорания на нефтезаводе после атаки дронов

161.ru: в городе Красный Сулин отключили воду из-за пожара на нефтезаводе

В городе Красный Сулин Ростовской области, где живет 35 тысяч человек, отключили воду из-за пожара на нефтезаводе, возникшего после атаки дронов. Об этом пишет местный портал 161.ru.

«‎Водоснабжение будет восстановлено после наполнения резервуаров до необходимого уровня и опрессовки водовода», — сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

По данным журналистов, жители жаловались на большое количество дыма и трудности с дыханием, однако пробы воздуха прошли все проверки.

Пожар в Новошахтинске тушат уже два дня. Как сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, обошлось без пострадавших.

В ночь на 23 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона Вооруженных сил Украины. По словам Слюсаря, из-за падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены.

