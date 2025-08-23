Россиянам рассказали, когда лучше всего покупать айфон

Рубль может упасть до конца 2025-го года на 10–20%, поэтому айфоны стоит покупать, пока валюта держит крепкий курс, заявил «Газете.Ru» экономист Александр Разуваев.

«Я сторонник [того], что надо покупать другие телефоны — не хуже айфонов и намного дешевле. А покупать [нужно] сейчас, пока рубль еще крепкий. Я думаю, что до конца года он упадет процентов на 10–20. Соответственно, и ценник вырастет. Мы, конечно, все верим в снятие санкций, что не будет серого импорта. [Тогда] будет подешевле. Но я не знаю, когда это будет. Может, в следующем году», — сказал он.

При этом он считает, что время, когда люди кичились телефонами, прошло.

«20 лет назад, когда я был молодой, девушки между собой понтовались: а какой у кого телефон? Сейчас это время прошло, это просто прибор. Если очень хорошо зарабатываешь, не сильно бьет [по карману]. Ну а так все-таки у нас в Москве 170 тысяч зарплата средняя. Если у вас стоимость телефона больше средней зарплаты — это неправильно. А в России [средняя зарплата] вообще сотка со всеми вытекающими. Это вот сейчас, когда рубль крепкий, а я думаю, рубль скоро будет послабеть, весь импорт подорожает», — сказал он.

Разуваев посоветовал россиянам покупать телефон, где есть все функции, которые нужны. Разувает считает, главное – чтобы гаджет не ломался.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что цены на iPhone 17 в России в первый день продаж будут доходить почти до полумиллиона рублей. За доставку 17 Pro Max перекупам придется отдать от 380 тысяч рублей и выше.

