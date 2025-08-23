На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда лучше всего покупать айфон

Экономист Разуваев: айфон лучше покупать сейчас, пока крепкий рубль
true
true
true
close
Thaspol Sangsee/Shutterstock/FOTODOM

Рубль может упасть до конца 2025-го года на 10–20%, поэтому айфоны стоит покупать, пока валюта держит крепкий курс, заявил «Газете.Ru» экономист Александр Разуваев.

«Я сторонник [того], что надо покупать другие телефоны — не хуже айфонов и намного дешевле. А покупать [нужно] сейчас, пока рубль еще крепкий. Я думаю, что до конца года он упадет процентов на 10–20. Соответственно, и ценник вырастет. Мы, конечно, все верим в снятие санкций, что не будет серого импорта. [Тогда] будет подешевле. Но я не знаю, когда это будет. Может, в следующем году», — сказал он.

При этом он считает, что время, когда люди кичились телефонами, прошло.

«20 лет назад, когда я был молодой, девушки между собой понтовались: а какой у кого телефон? Сейчас это время прошло, это просто прибор. Если очень хорошо зарабатываешь, не сильно бьет [по карману]. Ну а так все-таки у нас в Москве 170 тысяч зарплата средняя. Если у вас стоимость телефона больше средней зарплаты — это неправильно. А в России [средняя зарплата] вообще сотка со всеми вытекающими. Это вот сейчас, когда рубль крепкий, а я думаю, рубль скоро будет послабеть, весь импорт подорожает», — сказал он.

Разуваев посоветовал россиянам покупать телефон, где есть все функции, которые нужны. Разувает считает, главное – чтобы гаджет не ломался.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что цены на iPhone 17 в России в первый день продаж будут доходить почти до полумиллиона рублей. За доставку 17 Pro Max перекупам придется отдать от 380 тысяч рублей и выше.

Ранее были названы мощные и недорогие флагманские смартфоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами