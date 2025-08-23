На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина нападал на людей в центре города после ссоры с женой

В Петербурге мужчину с ножом задержали за нападение на подростка в центре города
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге мужчину подозревают в нападении на молодого человека в центре города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел после концерта репера GONE.Fludd, который проходил на территории Гостинного двора. По данным портала, 25-летний мужчина с ножом стал бросаться на прохожих.

Как рассказали очевидцы, он пытался остановить жену и маленькую дочь, которые шли к метро. В какой-то момент его попытались оттащить молодые люди, но мужчина на них напал. В результате он ударил 17-летнего подростка.

«С резаными ранами пальцев левой кисти его госпитализировали в удовлетворительном состоянии», – сообщается в публикации.

Одна из свидетельниц вызвала полицию, нападавшего задержали. Как рассказали дети пары, всей семьей они отправились на праздник разводных мостов, после чего родители решили отметить. Отец выпил много алкоголя и стал избивать жену.

Ранее на Урале мужчина ударил по лицу посетительницу супермаркета за отказ познакомиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами