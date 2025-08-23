В Петербурге мужчина нападал на людей в центре города после ссоры с женой

В Петербурге мужчину с ножом задержали за нападение на подростка в центре города

В Петербурге мужчину подозревают в нападении на молодого человека в центре города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел после концерта репера GONE.Fludd, который проходил на территории Гостинного двора. По данным портала, 25-летний мужчина с ножом стал бросаться на прохожих.

Как рассказали очевидцы, он пытался остановить жену и маленькую дочь, которые шли к метро. В какой-то момент его попытались оттащить молодые люди, но мужчина на них напал. В результате он ударил 17-летнего подростка.

«С резаными ранами пальцев левой кисти его госпитализировали в удовлетворительном состоянии», – сообщается в публикации.

Одна из свидетельниц вызвала полицию, нападавшего задержали. Как рассказали дети пары, всей семьей они отправились на праздник разводных мостов, после чего родители решили отметить. Отец выпил много алкоголя и стал избивать жену.

