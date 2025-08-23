Путин назвал «Росатом» глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков

Президент России Владимир Путин дважды поблагодарил Сергея Кириенко за вклад в развитие госкорпорации «Росатом», сообщается на сайте kremlin.ru.

Первый раз Путин отметил роль Кириенко на выставке о будущем научных центров в закрытых городах. Глава «Росатома» Алексей Лихачев и руководитель Российского федерального ядерного центра Михаил Железнов поблагодарили президента за усилия по возрождению атомной промышленности.

Затем на встрече с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли Путин заявил, что Сергей Кириенко занимался созданием госкорпорации «Росатом» в 2007 году.

«Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе, уже в XXI веке», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что «Росатом» является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков.

