На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал «Росатом» глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков

Путин дважды отметил роль Кириенко в создании госкорпорации «Росатом»
true
true
true

Президент России Владимир Путин дважды поблагодарил Сергея Кириенко за вклад в развитие госкорпорации «Росатом», сообщается на сайте kremlin.ru.

Первый раз Путин отметил роль Кириенко на выставке о будущем научных центров в закрытых городах. Глава «Росатома» Алексей Лихачев и руководитель Российского федерального ядерного центра Михаил Железнов поблагодарили президента за усилия по возрождению атомной промышленности.

Затем на встрече с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли Путин заявил, что Сергей Кириенко занимался созданием госкорпорации «Росатом» в 2007 году.

«Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе, уже в XXI веке», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что «Росатом» является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков.

Ранее президенту России подарили фотоальбом с надписью «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами