В Италии задержали подозреваемого в координации диверсии на «Северном потоке»

В Италии задержан украинец, подозреваемый в координации атак на «Северный поток»

В Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщает немецкая прокуратура.

Отмечается, что мужчина по имени Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

По данным прокуратуры, яхта ранее была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность. После перевода из Италии обвиняемый предстанет перед судом, говорится в сообщении.

По данным издания Der Spiegel мужчина был задержан на борту лодки под названием «Андромеда».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Позже начали появляться сообщения о предполагаемой причастности Украины к теракту. В августе прошлого года американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что идея взорвать газопроводы возникла в мае 2022 года во время пьяного разговора старших офицеров Вооруженных сил Украины и бизнесменов в баре.

Ранее британская газета The Times сообщала, что полковник СБУ Иван Воронич мог быть причастен к подрыву газопроводов «Северный поток».