Россиянин пытался заживо сжечь знакомого и получил 8,5 года колонии

В Иркутской области осудили мужчину, который пытался заживо сжечь знакомого
В Иркутской области вынесен приговор мужчине, совершившему покушение на знакомого, обвиняемый поссорился с пьяным приятелем и пытался его сжечь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в феврале 2025 года двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта пьяный обвиняемый жестоко избил оппонента, а затем облил его горючей жидкостью и поджег.

34-летний потерпевший сумел добежать до ванной комнаты и сбить пламя, его госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности, решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка пыталась сжечь дом с двумя людьми и получила 9 лет колонии.

