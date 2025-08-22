На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о методах профилактики ожирения

Врач Разаренова: профилактику ожирения нужно начинать еще со школы
Freepik.com

Включение ожирения в перечень социально значимых заболеваний — крайне важный шаг, поскольку проблема избыточного веса напрямую касается здоровья нации. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова, комментируя соответствующее предложение депутатов Государственной думы.

Она отметила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний.

«Для профилактики ожирения и метаболических нарушений необходимо пересмотреть подход к питанию в школах и на предприятиях, что очень важно, потому что среда, конечно, определяет сознание наших граждан», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в программу по профилактике ожирения важно интегрировать работу специалистов — диетологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и психологов.

В начале августа депутаты Госдумы рекомендовали правительству включить ожирение в список социально значимых заболеваний. Об этом указано в резолюции по итогам круглого стола на тему: проблемы ожирения в России.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого предупреждала, что ожирение негативно влияет на состояние печени, поскольку заметить проблемы с этим органом на начальном этапе сложно.

Ранее в Госдуме предложили убрать фастфуд из школьных буфетов.

