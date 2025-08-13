На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили убрать фастфуд из школьных буфетов

Депутат Горячева: необходимо убрать фастфуд из школьных буфетов
Habib Sajid/Shutterstock/FOTODOM

Фастфуд следует убрать из школьных буфетов, оставив в них только здоровую пищу. Об этом ТАСС заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Депутат подчеркнула, что необходимо менять подход к школьному питанию. Из него нужно убрать агрессивно нездоровые продукты, добавить полезные и при этом вкусные варианты и сопровождать это просветительской работой. Такие инвестиции в здоровье начнут работать уже сегодня и дадут эффект на десятки лет вперед.

Горячева отметила, что именно в школах можно сформировать устойчивые привычки к здоровому питанию, поскольку рост ожирения среди детей напрямую связан с пищевыми привычками в семье и образовательных учреждениях.

8 августа замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что не видит угрозы от сосисок и булок в школьных столовых.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщил, что с 1 сентября в школах Бобровского, Бутурлиновского и Новохоперского районов Воронежской области запретят мучные перекусы: пиццу, булочки, пирожные и прочее. Им на замену детям предложат полезные снэки и салаты.

Ранее врач назвала главные причины ожирения у детей.

