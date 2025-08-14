Врач объяснила, как ожирение влияет на здоровье печени

Ожирение негативно влияет на здоровье людей, особенно на состояние печени, поскольку заметить проблемы с этим органом на начальном этапе сложно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтерологом Нурия Дианова.

«Печень не болит — она просто «жиреет». Там такие глубинные процессы происходят и нарушается ее функция, и потом идет множество осложнений. Сейчас это называют метаболически ассоциированной жировой болезнью, и это лишь часть клубка проблем при лишнем весе», — предупредила она.

Для снижения рисков для здоровья врач посоветовала пересмотреть взгляд общества на привычные вещи. Так, например, по ее мнению, необходимо изменить налоговое обложение на вредные продукты, включая энергетики, фастфуд, сладкие газированные напитки. Кроме того, Дианова предложила на законодательном уровне прописывать рацион школьников, а также предусматривать получасовой обед для работников каждые три-четыре часа.

Исследователи из UC Davis Health до этого обнаружили, что молекула, вырабатываемая бактериями кишечника, способна восстанавливать поврежденную печень и заживлять стенки кишечника после воздействия афлатоксина — токсина плесневых грибов, часто встречающегося в арахисе, кукурузе и других культурах.

