На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как ожирение влияет на здоровье печени

Врач Дианова: ожирение негативно влияет на здоровье печени
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение негативно влияет на здоровье людей, особенно на состояние печени, поскольку заметить проблемы с этим органом на начальном этапе сложно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтерологом Нурия Дианова.

«Печень не болит — она просто «жиреет». Там такие глубинные процессы происходят и нарушается ее функция, и потом идет множество осложнений. Сейчас это называют метаболически ассоциированной жировой болезнью, и это лишь часть клубка проблем при лишнем весе», — предупредила она.

Для снижения рисков для здоровья врач посоветовала пересмотреть взгляд общества на привычные вещи. Так, например, по ее мнению, необходимо изменить налоговое обложение на вредные продукты, включая энергетики, фастфуд, сладкие газированные напитки. Кроме того, Дианова предложила на законодательном уровне прописывать рацион школьников, а также предусматривать получасовой обед для работников каждые три-четыре часа.

Исследователи из UC Davis Health до этого обнаружили, что молекула, вырабатываемая бактериями кишечника, способна восстанавливать поврежденную печень и заживлять стенки кишечника после воздействия афлатоксина — токсина плесневых грибов, часто встречающегося в арахисе, кукурузе и других культурах.

Ранее врач оценила, поможет ли тренд на диету хищника похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами