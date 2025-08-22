На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Римская баня возрастом 1700 лет была обнаружена археологами в Турции

Fox News: археологи раскопали в Турции 1700-летнюю баню
Anadolu/Getty Images

В Турции археологи раскопали древнеримскую баню возрастом 1700 лет, пишет Fox News.

Археологи в Турции обнаружили древнеримскую баню, относящуюся к поздней римской эпохе. Открытие было сделано после того, как землевладелец, высаживая саженцы вишни, наткнулся на напольную мозаику.

С помощью подземного радара специалисты установили, что примерно в 70 метрах к югу от находки находится еще одно сооружение – баня площадью около 75 квадратных метров. Ее возраст оценивается в 1700 лет.

По данным экспертов, баня была оборудована системой подогрева пола и разделялась на холодные, теплые и горячие зоны — древний аналог современного спа-комплекса. Здесь имелись парные, бассейны, а также отдельные каналы для подачи чистой воды и отвода сточных вод.

Провинциальный директор по культуре и туризму Ахмет Демирдаг отметил, что баня и мозаика – лишь часть «значительных остатков» в регионе, указывающих на то, что здесь существовало крупное городское поселение.

«Мы продолжим раскопки, а в будущем площадку планируется открыть для туристов», – сказал он.

Археолог Эмре Чайыр подчеркнул, что подобное сооружение впервые обнаружено в этом районе.

«Архитектурная планировка сохранилась до наших дней практически полностью. Холодные, теплые и горячие секции сохранили следы инженерного замысла, что делает эту баню уникальной», – отметил исследователь.

Ранее в Турции нашли 5000-летний хлеб и начали выпекать буханки по его рецепту.

