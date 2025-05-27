В Турции нашли 5000-летний хлеб и начали выпекать буханки по его рецепту

В Турции нашли хлеб, которому пять тысяч лет, пишет Le Figaro. Теперь по древнему рецепту выпекают свежие буханки.

Археологи в Турции обнаружили хорошо сохранившийся хлеб, которому около 5000 лет. Эта находка была сделана в ходе раскопок возле города Эскишехир, расположенного в центральной части страны.

Археологи Учёные отметили, что он был частично съеден задолго до того, как был сожжён и погребён при строительстве нового здания. По их мнению, это может указывать на какой-то ритуал изобилия.

«Это самый древний сохранившийся хлеб, который был найден практически полностью», — заявил Мурат Тюркте, археолог и руководитель раскопок.

После обнаружения хлеба учёные провели его детальный анализ. Выяснилось, что он был сделан из грубо перемолотой муки одного из древних видов пшеницы, а также чечевичной муки и листьев неизвестного растения, которые, вероятно, использовались как закваска.

Чтобы восстановить рецепт, власти города Эскишехир совместно с местной мэрией и хлебопекарней Halk Ekmek начали производство аналогичного хлеба. Для этого они использовали похожую древнюю пшеницу под названием Kavilca, чечевицу и булгур.

Сейчас такой хлеб выпускается вручную и продаётся по цене около 50 турецких лир. Он быстро разлетается с прилавков, так как вызывает большой интерес у местных жителей и туристов. Мэр Айше Юнлюче отметила важность этой находки не только с исторической, но и с практической точки зрения. Регион сталкивается с засухами, поэтому использование древних сортов пшеницы, устойчивых к засухе, может быть полезным для современного сельского хозяйства.

«Наши предки выращивали культуры, требующие меньше воды. Мы должны учиться у них и переходить на более устойчивое землепользование», — заявила она.

Ранее археологи нашли древнейший «портрет» работы художника-неандертальца.