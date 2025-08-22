На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне пожаловались на сбои в работе «Госуслуг»

Downdetector: россияне жалуются на сбои в работе «Госуслуг»
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Россияне пожаловались на проблемы с доступом к порталу «Госуслуги». Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Пик обращений пришелся на 15:00 мск, когда пользователи начали массово сообщать, что не могут зайти в приложение и личный кабинет.

Больше всего жалоб поступило от жителей Костромской области, Камчатского края, Московской области, Санкт-Петербурга и Вологодской области.

28 июля в нескольких регионах России произошел массовый сбой в работе портала «Госуслуги». Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы — 22%. На втором месте оказалась Тверская область — 10%.

22 июля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Россия стала основной мишенью для кибератак со стороны западных хакеров — сегодня, по его словам, это главная угроза безопасности персональных данных. Он призвал не опасаться планируемого перехода на российское ПО, отметив, что этот вопрос не представляет такой угрозы, как тот факт, что мировое сообщество хакеров активно «тестирует» свои подходы на россиянах. Постоянный рост числа кибератак и их разнообразия — это сегодня основная проблема с информационной безопасностью, подчеркнул эксперт.

Ранее в России призвали создать «ГосVPN» по аналогии с «Госуслугами».

