В России призвали создать «ГосVPN» по аналогии с «Госуслугами»

В России в вопросе блокировки тех или иных ресурсов придерживаются «подхода доброй воли», не стараясь забанить все подряд, хотя технические средства для этого есть, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Для оправдания разумного подхода к этому вопросу он предложил в беседе с НСН создать государственный VPN, чтобы россияне имели доступ к разрешенному, но «отвернувшемуся» от них контенту.

Комментируя сообщение о возможной блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа, Клименко отметил, что по этому вопросу слухам доверять нельзя, так как достоверной информацией их распространители не обладают, а лишь пользуются хайповой у населения темой.

«Утверждать, что это произойдет именно с WhatsApp — странно... А почему не Telegram, или оба мессенджера? Я подозреваю, что мы все будем неправы. Роскомнадзор может закрыть почти все, так как для этого есть все технические средства», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, сегодня в России в этом вопросе стараются действовать разумно, основывая решения на «подходе доброй воли». Банить все ресурсы подряд смысла не имеет, и это все понимают, считает специалист.

При этом есть большой пласт разрешенной в России информации, недоступной для жителей из-за того, что зарубежные ресурсы от них «отвернулись», отметил эксперт. На этом фоне государство могло бы создать свой собственный VPN, который бы блокировал от жителей запрещенку, но в то же время обеспечивал бы доступ к разрешенному контенту.

«Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть «Госуслуги», почему бы не создать «ГосVPN»», — пояснил Клименко.

Роскомнадзор предостерег пользователей от распространения слухов о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов. На фоне распространяемых слухов в ведомстве призвали жителей доверять только официальной информации, подчеркнув, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до общественности через официальные каналы коммуникации.

Ранее Россию назвали главной мишенью западных хакеров.