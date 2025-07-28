Пользователи пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги»

Downdetector: пользователи из разных регионов РФ сообщили о сбоях в «Госуслугах»

В нескольких регионах России произошел массовый сбой в работе портала «Госуслуги» в понедельник, 28 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Сообщается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Москвы — 22%. На втором месте оказалась Тверская область (10%). От пользователей из Санкт-Петербурга и Московской области поступило жалоб по 9% от всего количества, а замыкает пятерку Нижегородская область, откуда поступило 8% обращений.

Сбой в работе сайта отмечается в 55% жалоб, при этом мобильное приложение замедлилось у 23%. По данным платформы, личной кабинет сбоит у 13% пользователей, еще 5% жалоб посвящены ошибкам в работе всех инструментов портала.

До этого лидер группировки Phoenix, хакер Chapaevv сообщил «Газете.Ru», что пророссийские хакеры не будут участвовать в государственной программе поиска уязвимостей на «Госуслугах» из-за «нехватки свободного времени».

Ранее в России призвали создать «ГосVPN» по аналогии с «Госуслугами».