Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном

Мать основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина, Виолетта рассказала о последней встрече с сыном после мятежа. Она вспомнила о том дне в беседе с «Фонтанкой».

«Когда мы с ним виделись до марша, который, конечно же, не бунт, я ему сказала: «Женя, тебя поддержат только в интернете. Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ», — вспомнила она.

Евгений не был согласен с таким мнением. Его мать назвала мятеж «спонтанными действиями».

Уже после мятежа Пригожин встретился со своей мамой, это было 15 августа 2023 года. Виолетта вспоминает, что та встреча «была похожа на обреченность». Через несколько дней Евгений погиб.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям компании, а его бойцы выдвигаются с «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и стали продвигаться по трассам в сторону Москвы, президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину». В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК. Впоследствии глава «Вагнера» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. В августе Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

