В Совфеде высказались о поведении Пригожина в ходе мятежа

Действия руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина поставили Россию на грань гражданского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, поднятый Пригожиным мятеж вызвал радость у «русофобов за рубежом», однако ни одно подразделение Вооруженных сил России не изменило присяге. Сенатор отметил, что многие пытались вразумить главу ЧВК «Вагнер» и доказать бесполезность его действий, направленных против российских властей.

«Но он говорил, что своей акцией ему удалось кого-то «взбодрить». Это было цинично», — заявил Джабаров.

Политик подчеркнул, что мятеж был «ударом в спину» для добровольцев и контрактников ЧВК.

В мае журналист Анастасия Кашеварова сообщила, что участвовавшие в мятеже частной военной компании «Вагнер» бойцы предполагали, что марш на Москву согласован с президентом России Владимиром Путиным, и были очень удивлены, когда российский лидер осудил действия Пригожина.

Вагнеровцы рассказали Кашеваровой, что считали, будто смогут без препятствий дойти колоннами до Москвы.

Ранее известный писатель сравнил основателя ЧВК «Вагнер» со Степаном Разиным.