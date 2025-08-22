Создатели контента примут участие в конкурсе работ с использованием ИИ

В России открыли регистрацию на «Первый кубок нейроконтента»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запустили регистрацию на «Первый кубок нейроконтента», сообщает пресс-служба платформы.

Соревнование направлено на поддержку специалистов, которые создают актуальный для государственных и коммерческих структур контент с использованием ИИ.

В конкурсе смогут принять участие дизайнеры, разработчики, видеомейкеры и другие создатели контента возрастом от 16 лет и имеющие базовые навыки работы с нейросетями и монтажом видео.

Как отметил первый заместитель генерального директора платформы Геннадий Гурьянов, в современном мире важно создавать систему производства контента о достижениях России с использованием ИИ.

«Участники конкурса смогут заявить о себе на всю страну», — сказал он.

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, создание продуктов с использованием ИИ – это один из развивающихся трендов.

«Программа «Первый кубок нейроконтента» логично развивает это направление и дает возможность талантливым ребятам показать себя», — сказал он.

Главная тема конкурса – «Россия будущего – это…». Лучшая команда получит контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.