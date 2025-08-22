На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создатели контента примут участие в конкурсе работ с использованием ИИ

В России открыли регистрацию на «Первый кубок нейроконтента»
true
true
true
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запустили регистрацию на «Первый кубок нейроконтента», сообщает пресс-служба платформы.

Соревнование направлено на поддержку специалистов, которые создают актуальный для государственных и коммерческих структур контент с использованием ИИ.

В конкурсе смогут принять участие дизайнеры, разработчики, видеомейкеры и другие создатели контента возрастом от 16 лет и имеющие базовые навыки работы с нейросетями и монтажом видео.

Как отметил первый заместитель генерального директора платформы Геннадий Гурьянов, в современном мире важно создавать систему производства контента о достижениях России с использованием ИИ.

«Участники конкурса смогут заявить о себе на всю страну», — сказал он.

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, создание продуктов с использованием ИИ – это один из развивающихся трендов.

«Программа «Первый кубок нейроконтента» логично развивает это направление и дает возможность талантливым ребятам показать себя», — сказал он.

Главная тема конкурса – «Россия будущего – это…». Лучшая команда получит контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами