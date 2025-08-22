На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австрии 289-килограммовый заключенный вызвал возмущение у налогоплательщиков

OC: стоимость содержания 289-кг заключенного в Австрии возмутила людей
true
true
true
close
Shutterstock

В Австрии 29-летний мужчина, вес которого приближается к 300 килограммам, оказался в центре общественного внимания из-за рекордной стоимости своего содержания в тюрьме, пишет Oddity Central.

Мужчину арестовали после обыска в доме в Вене, где полиция обнаружила крупную партию наркотиков. Первоначально заключенного поместили в венскую тюрьму Йозефштадт, но через несколько дней его пришлось перевести в тюрьму Корнойбург, расположенную примерно в 15 км к северу от столицы. В новом месте он располагает специальной сверхпрочной кроватью и круглосуточным уходом медсестер.

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, содержание мужчины обходится государству до €1800 в день — почти в десять раз дороже, чем для обычных заключенных. Кроме того, транспортировка австрийца стоит порядка €5000 за поездку, поэтому допросы проходят исключительно по видеосвязи. Высокие расходы на содержание самого тяжелого заключенного Австрии вызвали бурные обсуждения в обществе.

«В то время как обычным гражданам приходится ждать приема у врача месяцами, для серьезных преступников средства находятся», — жалуются местные налогоплательщики.

Ранее в Италии преступника выпустили из тюрьмы из-за слишком жирной для него пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами