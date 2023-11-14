В Италии преступника выпустили из тюрьмы из-за слишком жирной для него пищи

В Италии преступника освободили из тюрьмы, потому что там давали слишком жирную для него пищу, пишет New York Post. Cпециалисты посчитали, что это может сильно навредить его здоровью.

Дмитрий Фрикано в 2019 году был приговорен к 30 годам тюрьмы, но из-за пандемии COVID-19 начал отбывать наказание в 2022 году. Мужчина, который во время суда весил 117 килограммов, в заключении поправился до 200 кг из-за слишком калорийной пищи в колонии.

На прошлой неделе суд постановил, что осужденный больше не может оставаться за решеткой, поскольку его вес «несовместим с тюремным режимом». Итальянцу трудно передвигаться без инвалидной коляски или костылей, кроме того, он является заядлым курильщиком.

Заключение Фрикано также подвергает его жизнь риску, поскольку тюремные чиновники не могут обеспечить ему низкокалорийную диету, необходимую для похудения, заявили судья. Оставшуюся часть наказания Дмитрий будет отбывать под домашним арестом в доме своих родителей недалеко от Милана, где сможет получить доступ к здоровому питанию.

Ранее заключенный, сбежавший из тюрьмы за три месяца до истечения срока, получил 40 лет за побег.