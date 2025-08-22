Мужчина пробрался в комнату к незнакомке, разбудил ее и потребовал секса

На Ямайке женщина проснулась посреди ночи и обнаружила рядом голого мужчину

На Ямайке женщина проснулась и увидела в доме голого незнакомца, передает Jamaica Star.

На этой неделе жительница Сент-Кэтрин проснулась среди ночи, когда почувствовала, что кто-то прижимает ее к кровати. Она посветила фонариком на телефоне и обнаружила, что над ней стоит мужчина, предположительно, полностью обнаженный.

По данным полиции, он напал на женщину и потребовал секса, но она подняла тревогу, после чего злоумышленник сбежал через решетку на кухне, забыв в доме жертвы шорты.

Женщина сообщила об инциденте в полицию, и подозреваемого арестовали уже на следующий день. Им оказался 31-летний Ричард Тейлор, которого обвинили в краже со взломом и нападении с целью изнасилования, но отпустили. Во вторник, 26 августа, он сам должен явиться в суд округа.

