На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пробрался в комнату к незнакомке, разбудил ее и потребовал секса

На Ямайке женщина проснулась посреди ночи и обнаружила рядом голого мужчину
true
true
true
close
Shutterstock

На Ямайке женщина проснулась и увидела в доме голого незнакомца, передает Jamaica Star.

На этой неделе жительница Сент-Кэтрин проснулась среди ночи, когда почувствовала, что кто-то прижимает ее к кровати. Она посветила фонариком на телефоне и обнаружила, что над ней стоит мужчина, предположительно, полностью обнаженный.

По данным полиции, он напал на женщину и потребовал секса, но она подняла тревогу, после чего злоумышленник сбежал через решетку на кухне, забыв в доме жертвы шорты.

Женщина сообщила об инциденте в полицию, и подозреваемого арестовали уже на следующий день. Им оказался 31-летний Ричард Тейлор, которого обвинили в краже со взломом и нападении с целью изнасилования, но отпустили. Во вторник, 26 августа, он сам должен явиться в суд округа.

Ранее голодный вор проник в отель, приготовил себе ужин и попался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами