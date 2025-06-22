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Голодный вор проник в отель, приготовил себе ужин и попался

В Индии поймали вора, который проник в отель и приготовил себе ужин из трех блюд
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Wikimedia Commons

В Индии вор проник в отель и приготовил себе ужин. Об этом пишет Onmanorama.

Инцидент произошел 21 мая в Чандранагаре. Вернувшись утром на работу, сотрудники одного из местных отелей недосчитались 25 тыс. рупий и зарядного устройства Apple и решили проверить камеры видеонаблюдения. На записи они увидели, что неизвестный проник внутрь через щель шириной 25 см между дверью и железной решеткой. Мужчина нашел холодильник, разогрел остатки жареной говядины, взял лепешки паротта и приготовил себе омлет на кухне отеля. Он скрылся тем же путем, увидев свет в окне и решив, что за ним приехали полицейские.

Как выяснилось позже, той же ночью вор проник в близлежащую автомастерскую и украл 6 тыс. рупий. На этой неделе подозреваемого задержали при попытке совершить очередную кражу. Им оказался 48-летний Шивакумар Аниш, давно известный в криминальных кругах. При задержании он попросил у правоохранителей еды и сразу же ее съел.

Ране грабитель укусил продавца, пытаясь спасти украденный алкоголь.

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