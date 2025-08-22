Стрельба произошла в католическом университете в США

В американском Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба, на месте находятся сотрудники полиции. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Руководство школы призвало студентов держаться подальше от юридического факультета Скарпа-Холл. Дополнительная информация будет опубликована позже, рассказали в университете.
Правоохранительные органы проводят проверку юридического факультета на предмет наличия пострадавших или подозреваемых, при этом пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.
На кадрах телеканала с места запечатлено большое количество вооруженных силовиков, в том числе на крыше.
Вилланова — частный католический университет в пригороде Филадельфии и альма-матер папы Римского Льва XIV.
Сообщения о стрельбе в нем поступили через несколько часов после ложного сообщения о стрельбе в Университете Теннесси в Чаттануге.
На прошлой неделе неизвестный открыл стрельбу в ресторане Бруклина и ранил несколько человек.
Ранее мужчина устроил стрельбу в районе мечети в шведском городе Эребру.