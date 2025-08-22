Стрельба произошла в католическом университете в США

В США произошла стрельба в Университете Вилланова, на месте находится полиция

В американском Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба, на месте находятся сотрудники полиции. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Руководство школы призвало студентов держаться подальше от юридического факультета Скарпа-Холл. Дополнительная информация будет опубликована позже, рассказали в университете.

Правоохранительные органы проводят проверку юридического факультета на предмет наличия пострадавших или подозреваемых, при этом пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.

На кадрах телеканала с места запечатлено большое количество вооруженных силовиков, в том числе на крыше.

Вилланова — частный католический университет в пригороде Филадельфии и альма-матер папы Римского Льва XIV.

Сообщения о стрельбе в нем поступили через несколько часов после ложного сообщения о стрельбе в Университете Теннесси в Чаттануге.

На прошлой неделе неизвестный открыл стрельбу в ресторане Бруклина и ранил несколько человек.

Ранее мужчина устроил стрельбу в районе мечети в шведском городе Эребру.