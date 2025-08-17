На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь в ресторане

NYP: неизвестный открыл стрельбу в ресторане Бруклина и ранил несколько человек
В нью-йоркском районе Бруклин произошла массовая стрельба, в результате которой не удалось спасти трех человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, огонь был открыт ранним утром воскресенья внутри ресторана Taste of the City Lounge на Фрэнклин-авеню в районе Краун-Хайтс. Инцидент произошел около 3:30 по местному времени, уточнила глава полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

По данным журналистов, в инциденте не выжили трое мужчин в возрасте 27 и 35 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницы, однако их состояние пока не разглашается.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личность стрелявших.

Неделей ранее в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в результате массовой стрельбы пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку. По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, ребенок получил ранение в руку, и травма не представляет серьезной угрозы. В тяжелом состоянии находится 38-летний мужчина. Остальные пострадавшие — 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.

Ранее в университете США произошла стрельба.

