В Швеции возле мечети произошла стрельба

The Local: неизвестный устроил стрельбу в районе мечети в шведском городе Эребру
Global Look Press

Стрельба произошла в районе мечети в шведском городе Эребру. Об этом сообщило издание The Local.

«Неизвестный открыл огонь по человеку, когда тот выходил из мечети в Эребру <...> после пятничной молитвы», — говорится в материале.

В нем уточняется, что информацию о выстрелах подтвердили в местных правоохранительных органах. Другие сведения пока не поступали.

8 августа в Воронеже мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия во дворе жилого дома, ранив женщину. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ботанический сад».

Нарушитель общественного порядка находился на балконе и во время стрельбы ранил проходившую мимо женщину, в результате ей потребовалась госпитализация. Как рассказали в управлении министерства внутренних дел РФ по Воронежской области, у пострадавшей диагностировали ранение живота.

12 августа в МВД РФ заявили, что в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы во дворе жилого дома. По данным ведомства, группа подростков развлекалась, стреляя на детской площадке. Проходивший мимо мужчина сделал несовершеннолетним замечание, после чего один из хулиганов открыл по нему огонь из светошумового пистолета.

Ранее в Таиланде буддийский амулет спас юношу от пули во время перестрелки.

