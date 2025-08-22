На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самая холодная ночь за все лето ожидается в Подмосковье

Гидрометцентр прогнозирует в Подмосковье одну из самых прохладных ночей
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Температура воздуха в ночь на 22 августа опустится до самых низких значений за все лето. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Московской области этой ночью похолодает до +4°C. В целом в столичном регионе ожидается до +9°C и местами небольшой дождь. В Москве ночью температура воздуха будет находиться в пределах +6...8°C, в центре — +11°C.

Днем на фоне облачной погоды и дождя воздух в столице прогреется до +17°C, в Московской области — до +18°C. Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 6-11 м/с.

На этой неделе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, отметил синоптик.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами