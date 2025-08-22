Самая холодная ночь за все лето ожидается в Подмосковье

Температура воздуха в ночь на 22 августа опустится до самых низких значений за все лето. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Московской области этой ночью похолодает до +4°C. В целом в столичном регионе ожидается до +9°C и местами небольшой дождь. В Москве ночью температура воздуха будет находиться в пределах +6...8°C, в центре — +11°C.

Днем на фоне облачной погоды и дождя воздух в столице прогреется до +17°C, в Московской области — до +18°C. Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 6-11 м/с.

На этой неделе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, отметил синоптик.

