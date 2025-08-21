На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СПЧ заявили о сокращении числа колоний в России

Член СПЧ Меркачева: в России действует порядка 615 колоний
Алексей Филиппов/РИА Новости

По данным Федеральной службы исполнения наказания, в России на 2021 год действовало 666 колоний. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева, «число зверя» получилось случайно, а за четыре года количество таких учреждений сократилось до 615.

«На весну 2023 года количество учреждений, именно колоний и тюрем, было уже 644. В прошлом году стало известно, что еще на 24 сократилось, то есть уже 620. И процесс сокращения продолжался, поэтому мы можем сейчас говорить, что колоний чуть больше 600. Порядка 610 –615, по моим подсчетам. А что касается числа 666 — я не думаю, что здесь каким-то образом специально подгадывали тогда на тот период, чтобы их было ровно столько. Просто так получилось. Поэтому я никакой мистики тут не усматриваю. До 2021 года их было 709 на какой-то период. Потом все время сокращались, сокращались. Вот последние из сокращенных — это уральские колонии, которые закрыли, к сожалению для многих правозащитников, потому что осужденных раскидали по другим регионам», — сказала Меркачева.

Правозащитница имела в виду исправительные колонии строгого режима N52 (поселок Восточный Камышловского района) и N54 (город Новая Ляля) в Свердловской области — они были закрыты в 2024 году, поскольку там почти не осталось осужденных.

Ранее в СПЧ оценили новый приговор Зареме Мусаевой.

